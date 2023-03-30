Об этом он сообщил в Telegram .

"Детально обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном и перспективы его развития. Необходимо дальнейшее углубление партнерства в целях обеспечения как насущных потребностей Сил обороны Украины, так и существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе", - написал Зеленский.

Он поблагодарил одного из крупнейших производителей оружия в Германии и Европе, а также всем немецким народом за всестороннюю помощь и поддержку Украины.