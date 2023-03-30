Зеленский обсудил усиление обороноспособности Украины с руководителем концерна Rheinmetall
Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с главой правления Армином Паппергером
Об этом он сообщил в Telegram .
"Детально обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном и перспективы его развития. Необходимо дальнейшее углубление партнерства в целях обеспечения как насущных потребностей Сил обороны Украины, так и существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе", - написал Зеленский.
Он поблагодарил одного из крупнейших производителей оружия в Германии и Европе, а также всем немецким народом за всестороннюю помощь и поддержку Украины.
- В начале марта руководитель германского Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн ведет переговоры по строительству в Украине танкового завода.
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