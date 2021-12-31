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Зеленский обсудил торгово-экономическое сотрудничество с представителем правящей династии Катара

31 декабря, 2021 пятница
21:49
Общество

В пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял катарскую делегацию во главе с членом правящей в государстве Катар династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что чрезвычайно важны для обеих стран договоренности, подписанные в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.



Также президент отметил, что у Украины и Катара есть большой потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве, ведь украинский экспорт в Катар увеличился на 75%.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что Государство Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Залива, и подчеркнул готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем снабжения высококачественной аграрной продукцией", - говорится в сообщении.



Во время встречи обсуждалась возможность создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.

Также стороны обсудили проекты в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.

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