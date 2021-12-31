Зеленский обсудил торгово-экономическое сотрудничество с представителем правящей династии Катара

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский подчеркнул, что чрезвычайно важны для обеих стран договоренности, подписанные в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.







Также президент отметил, что у Украины и Катара есть большой потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве, ведь украинский экспорт в Катар увеличился на 75%.



"Владимир Зеленский подчеркнул, что Государство Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Залива, и подчеркнул готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем снабжения высококачественной аграрной продукцией", - говорится в сообщении.







Во время встречи обсуждалась возможность создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.



Также стороны обсудили проекты в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.

Как сообщалось ранее, в Белом доме сообщили, что Байден 2 января позвонит Зеленскому.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb