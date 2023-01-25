Зеленский обсудил со Столтенбергом необходимые шаги по вступлению Украины в НАТО
В среду, 25 января, Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые шаги для дальнейшей интеграции Украины в Альянс
Об этом глава государства написал в телеграмме.
Также чиновники обсудили танковую коалицию и разблокировку принципиально новых видов вооружения для Украины.
"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в частности расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", - пишет Зеленский.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта в Украине, ведь не направляет на фронт своих солдат и не передает самолеты.
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