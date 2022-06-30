Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины

Об этом Зеленский сообщил в твиттере.

"В развитие диалога с Германией провел переговоры с Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии. Поблагодарил за соболезнования в связи с бесчеловечной атакой на Кременчуг", - говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что считает возможным поставить в Украину 50 бронемашин Marder.

31 мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

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