Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на украинской границе с президентом Финляндии

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с Саули Нийнисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", - написал Зеленский.

Напомним, 20 декабря на Франковщине состоялась первая личная встреча глав государств Люблинского треугольника - президента Украины Владимира Зеленского, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры обсудили агрессию РФ и миграционный кризис.