Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на украинской границе с президентом Финляндии
В понедельник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нийнисте
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Провел телефонный разговор с Саули Нийнисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", - написал Зеленский.
Как сообщает пресс-служба президента Финляндии, Нийнисте подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он подчеркнул, что для разрешения вооруженного конфликта на Востоке Украины важна дипломатия и диалог.
Кроме того, Нийнисте добавил, что Финляндия привержена принципам ОБСЕ, в частности равенству всех государств и воздержанию от угроз или применения силы.
- Напомним, 20 декабря на Франковщине состоялась первая личная встреча глав государств Люблинского треугольника - президента Украины Владимира Зеленского, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры обсудили агрессию РФ и миграционный кризис.
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