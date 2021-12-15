Зеленский обсудил ситуацию на границе Украины с президентом Европейского совета
15 декабря президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил европейские перспективы Украины и напряжение на границе с Россией
Об этом сообщает Офис президента.
"Президент Украины проинформировал Шарля Мишеля о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины. Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", - говорится в сообщении.
Зеленский выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес РФ.
Также президент Украины отметил важность определения стратегических целей относительно отношений между ЕС и государствами "Ассоциированного трио" (трехсторонний формат усиленного сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в Евросоюз).
Владимир Зеленский подчеркнул, что стратегической целью Украины в отношениях с ЕС является обретение полноправного членства.
- 15-16 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит Восточного партнерства , в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
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