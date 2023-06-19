Зеленский обсудил с Сунаком возможности поставки Украине дальнобойного оружия

Об этом он сообщил 19 июня.

"В ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", - рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня.

"Мы скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства", - отметил президент.

Также стороны обсудили шаги по реализации украинской формулы мира и подготовке гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ, чтобы лишить ее доступа к западным компонентам, которые она использует в производстве ракет.