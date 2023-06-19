Зеленский обсудил с Сунаком возможности поставки Украине дальнобойного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили, в частности, ход боевых действий
Об этом он сообщил 19 июня.
"В ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", - рассказал Зеленский.
Он поблагодарил Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня.
"Мы скоординировали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства", - отметил президент.
Также стороны обсудили шаги по реализации украинской формулы мира и подготовке гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ, чтобы лишить ее доступа к западным компонентам, которые она использует в производстве ракет.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
- 16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина уже начала использовать ракеты большой дальности .
- 24 мая министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил , что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow, переданные Великобританией.
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