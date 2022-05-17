Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на фронте и перспективы достижения мира

Об этом Зеленский сообщил в twitter .

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие ФРГ на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал Зеленский.

13 мая Олаф Шольц пообщался по телефону с Владимиром Путиным по поводу прекращения огня в Украине и указал ему на ответственность РФ за продовольственный кризис в мире.

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