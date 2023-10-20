Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на фронте, формулу мира и конференцию по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 октября, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры говорили о ситуации на фронте, формуле мира и конференции по восстановлению Украины
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Отмечается, что телефонный разговор между Зеленским и Шольцом прошел во время рабочего визита президента Украины в Николаевскую область.
Он проинформировал канцлера Германии о ситуации на фронте, отметив неудачные попытки наступления россиян. В частности, речь шла о потерях оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.
"Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью недопущения эскалации насилия и разрастания войны. Глава государства также выразил благодарность канцлеру за то, что, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Германия не уменьшает поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Также президент Украины рассказал Шольцу о реализации украинской формулы мира: сейчас идет подготовка к следующей встрече на уровне советников по национальной безопасности лидеров государств. Она состоится на Мальте в конце месяца. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает увидеть там представителя Германии.
"Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что рассчитывает на успешное проведение очередной конференции по восстановлению Украины в Германии в ноябре. Владимир Зеленский также рассказал о принятии Верховной Радой законов, необходимых для выполнения рекомендаций Европейской комиссии с целью начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС" , – рассказали в Офисе президента.
Зеленский поблагодарил Шольца за новый пакет помощи от Германии на сумму в один миллиард евро.
"То, что мы проговаривали в Гранаде, – все эти договоренности выполняются. Я очень благодарен за недавний оборонный пакет, который, в частности, предусматривает передачу IRIS-T, Patriot и ракет к ним, которые критически необходимы для нашей устойчивости этой зимой", – подчеркнул Зеленский.
- В тот же день, 20 октября, Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине, в состав которого вошли три зенитные установки Gepard и машины для охраны границы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное