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Зеленский обсудил с Шольцом ситуацию на фронте, формулу мира и конференцию по восстановлению Украины

20 октября, 2023 пятница
17:24
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 октября, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры говорили о ситуации на фронте, формуле мира и конференции по восстановлению Украины

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Отмечается, что телефонный разговор между Зеленским и Шольцом прошел во время рабочего визита президента Украины в Николаевскую область.

Он проинформировал канцлера Германии о ситуации на фронте, отметив неудачные попытки наступления россиян. В частности, речь шла о потерях оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.

"Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью недопущения эскалации насилия и разрастания войны. Глава государства также выразил благодарность канцлеру за то, что, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Германия не уменьшает поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Также президент Украины рассказал Шольцу о реализации украинской формулы мира: сейчас идет подготовка к следующей встрече на уровне советников по национальной безопасности лидеров государств. Она состоится на Мальте в конце месяца. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает увидеть там представителя Германии.

"Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что рассчитывает на успешное проведение очередной конференции по восстановлению Украины в Германии в ноябре. Владимир Зеленский также рассказал о принятии Верховной Радой законов, необходимых для выполнения рекомендаций Европейской комиссии с целью начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС" , – рассказали в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил Шольца за новый пакет помощи от Германии на сумму в один миллиард евро.

"То, что мы проговаривали в Гранаде, – все эти договоренности выполняются. Я очень благодарен за недавний оборонный пакет, который, в частности, предусматривает передачу IRIS-T, Patriot и ракет к ним, которые критически необходимы для нашей устойчивости этой зимой", – подчеркнул Зеленский.

  • В тот же день, 20 октября, Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине, в состав которого вошли три зенитные установки Gepard и машины для охраны границы.

Мир
Украина
ЕС
Германия
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Николаевщина
помощь Украине
Олаф Шольц
востановление Украины
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