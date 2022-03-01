Зеленский обсудил с Шольцем обстрелы Россией жилых кварталов и необходимость закрытия неба над Украиной
Президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию в Украине
Об этом он написал в своем Twitter.
"Поговорил по телефону с канцлером Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Указал на необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться", - говорится в сообщении Зеленского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное