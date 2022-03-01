Зеленский обсудил с Шольцем обстрелы Россией жилых кварталов и необходимость закрытия неба над Украиной

Об этом он написал в своем Twitter.



"Поговорил по телефону с канцлером Олафом Шольцем. Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Указал на необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться", - говорится в сообщении Зеленского.