Зеленский обсудил с Шольцом дополнительные санкции против РФ и оборонную помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом дальнейшие санкции против РФ и помощь Украине
Об этом президент сообщил в своем Twitter.
"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Выделили, что все виновные в военных преступлениях должны быть выявлены и наказаны. Мы также обсудили антироссийские санкции, оборону и финансовую поддержку Украины", - говорится в сообщении Зеленского.
- Канцлер Германии назвал убийства мирного населения в Буче военными преступлениями и подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.
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