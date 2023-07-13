Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении.

"Говорил сегодня с президентом ЮАР Рамафосой. Ни дня не теряем внимания к Формуле мира и всему тому, что нужно, чтобы реализовать Формулу. Я пригласил господина Президента присоединиться к нашей гуманитарной инициативе "Зерно из Украины".

Мы все равно видим необходимым продолжение Черноморской зерновой инициативы. Очень важно, чтобы не было никаких угроз продовольственной безопасности где угодно в мире. И в России должны четко отдавать себе отчет, что каждый, кто увеличивает угрозу голода, в частности в критических регионах Африки, терроризирует голодом весь мир, а не кого-то одного", - говорится в обращении.

Также Зеленский напомнил, что недавно в столице Дании прошла встреча представителей президентов и советников по внешней политике и национальной безопасности. И сейчас готовится следующая.

"Встреча была посвящена именно Формуле мира и подготовке Глобального саммита мира. Я благодарен, что на встрече был представитель Южно-Африканской Республики. Уже готовим и следующую встречу", - добавил президент Украины.

Сегодня, 13 июля, Зеленский провел совещание по результатам саммита НАТО, где отмечалось, что все договоренности, достигнутые в Вильнюсе, должны стать конкретными результатами.

Что известно о "миротворческой миссии" африканских стран

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В инициативную группу, кроме ЮАР, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.

Впоследствии Рамафоса во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о намерении приехать в Украину с мирной инициативой африканских стран.

16 июня Рамафоса прибыл в Киев и был вынужден пережидать российский ракетный удар в укрытии, ведь кафиры атаковали столицу Украины "кинджалами". Позже политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и представил план по 10 пунктам , где содержатся призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и т.д.

Позже аналогичный визит африканские лидеры совершили в Москву.

Подводя итоги визитов в Украину и Россию, Рамафоса сказал, что видит основания для оптимизма.

10 июля президент Сенегала Маки Салл от имени африканских лидеров призвал Путина "продемонстрировать желание двигаться к миру".