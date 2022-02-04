Зеленский обсудил с президентом Словакии увеличение мощностей для транспортировки газа и сферу безопасности

Об этом сообщает Офис президента.



Лидеры Словакии и Украины обсудили в телефонном разговоре взаимодействие в сфере безопасности и энергетической.



"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока-2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", - подчеркнул в разговоре Зеленский.



Отмечается, что президенты договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.



Также Зеленский проинформировал Чапутову об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнении Минских договоренностей.

Напомним, Украина впервые приступила к физическому импорту газа из Венгрии.

1 февраля Украина и Польша договорились построить газопровод, что позволит увеличить объемы передачи газа с запада на восток.

3 февраля Украина и Словакия договорились об увеличении мощностей для импорта газа на точке "Будинце" с 27 млн куб. м до 42 млн. куб. м в сутки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb