Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером необходимость наращивания оборонной поддержки Украины
Президент Владимир Зеленский побеседовал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Речь шла о наращивании оборонной поддержки Украины
Об этом Зеленский сообщил 17 января в Telegram .
Общение прошло в формате видеоконференции.
"Обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - рассказал Зеленский детали разговора со Штайнмайером.
Президент Украины поблагодарил Германию за финансовую поддержку, а также за убежище для беженцев.
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- Германия может принять решение о передаче Украине танков Leopard уже на этой неделе.
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