Об этом Зеленский сообщил 17 января в Telegram .

Общение прошло в формате видеоконференции.

"Обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - рассказал Зеленский детали разговора со Штайнмайером.

Президент Украины поблагодарил Германию за финансовую поддержку, а также за убежище для беженцев.

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Германия может принять решение о передаче Украине танков Leopard уже на этой неделе.

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