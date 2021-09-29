Зеленский обсудил с президентом ФИБА заявку на Евробаскет-2025
Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Основной темой переговоров стала поданная заявка на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) в Украине.
"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет, - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - подчеркнул Зеленский.
Президент заверил Демиреля в том, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности по строительству спортивных арен.
Со своей стороны президент ФИБА Европа поблагодарил Зеленского за инициативу, чтобы Украина претендовала на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.
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