Об этом он сообщил в Telegram .

"Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили совместные международные мероприятия на будущее", - написал Зеленский.

"Затронули другие вопросы поддержки Украины, в частности, необходимость подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", - добавил он.