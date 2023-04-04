Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии подготовку 11-го пакета санкций против РФ
Президент Украины Зеленский 4 апреля пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Обсудили новые санкции против РФ
Об этом он сообщил в Telegram .
"Поддерживаю постоянный контакт с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили совместные международные мероприятия на будущее", - написал Зеленский.
"Затронули другие вопросы поддержки Украины, в частности, необходимость подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", - добавил он.
- Страны Европейского Союза 24 февралясогласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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