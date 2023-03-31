Зеленский обсудил с премьером Словении возобновление деоккупированных территорий
Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта обсудил с премьер-министром Словении Робертом Голобом возобновление деоккупированных территорий
Об этом он сообщил в Telegram .
"В этот важный для нас день – день деоккупации Бучи – премьер-министр Словении Роберт Голоб сегодня в Киеве. Во время нашей встречи отметил важность недавнего решения правительства Словении о предоставлении нового пакета военной помощи Украине", - отметил Зеленский.
По его словам, стороны обсудили сотрудничество по восстановлению и восстановлению освобожденных территорий.
"Рассчитываем на дальнейшее активное привлечение Словении к проектам восстановления Украины", - написал президент.
"Рассмотрели также вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - добавил Зеленский.
Он поблагодарил Голоба и народ Словении за помощь, которую получила Украина, а также за поддержку беженцев.
- Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину по случаю годовщины освобождения Бучи от российских оккупантов.
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