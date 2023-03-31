Зеленский обсудил с премьером Словении возобновление деоккупированных территорий

Об этом он сообщил в Telegram .

"В этот важный для нас день – день деоккупации Бучи – премьер-министр Словении Роберт Голоб сегодня в Киеве. Во время нашей встречи отметил важность недавнего решения правительства Словении о предоставлении нового пакета военной помощи Украине", - отметил Зеленский.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество по восстановлению и восстановлению освобожденных территорий.

"Рассчитываем на дальнейшее активное привлечение Словении к проектам восстановления Украины", - написал президент.

"Рассмотрели также вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил Голоба и народ Словении за помощь, которую получила Украина, а также за поддержку беженцев.