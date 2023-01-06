Об этом сообщил президент в телеграме.

"Провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Подробно сообщаем о ситуации на фронте и рисках ее эскалации, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС, а также приоритеты страны во время председательства в Совете ЕС.

"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", - отметил президент.

В то же время президент поблагодарил Швецию за гуманитарную помощь и пригласил премьера страны Кристерссона на личную встречу в Киев.

1 января Швеция перебрала от Чехии председательство в Совете ЕС и пообещала дальнейшую поддержку Украины. В Стокгольме пообещали уделять приоритетное внимание, в частности, экономической и военной помощи Киеву и поддержку Украины на пути в ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb