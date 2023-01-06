Зеленский обсудил с премьером Швеции Кристерссоном перспективы евроинтеграции Украины и пригласил его в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном ситуацию на фронте и евроинтеграцию нашей страны
Об этом сообщил президент в телеграме.
"Провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Подробно сообщаем о ситуации на фронте и рисках ее эскалации, а также о ключевых потребностях Украины по усилению сил обороны", - рассказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский обсудил с премьером Швеции вступление Украины в ЕС, а также приоритеты страны во время председательства в Совете ЕС.
"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", - отметил президент.
В то же время президент поблагодарил Швецию за гуманитарную помощь и пригласил премьера страны Кристерссона на личную встречу в Киев.
- 1 января Швеция перебрала от Чехии председательство в Совете ЕС и пообещала дальнейшую поддержку Украины. В Стокгольме пообещали уделять приоритетное внимание, в частности, экономической и военной помощи Киеву и поддержку Украины на пути в ЕС.
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