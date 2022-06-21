Зеленский обсудил с премьером Испании предстоящий саммит НАТО и продовольственную безопасность
21 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом
Об этом Зеленский написал в Twitter .
"Поблагодарил за поддержку решения Европейской комиссии о статусе кандидата для Украины. Обсудили возможные результаты саммита НАТО в Мадриде. Продовольственная безопасность также была в повестке дня", - отметил он.
Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня.
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