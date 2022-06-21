Зеленский обсудил с премьером Испании предстоящий саммит НАТО и продовольственную безопасность

Об этом Зеленский написал в Twitter .

"Поблагодарил за поддержку решения Европейской комиссии о статусе кандидата для Украины. Обсудили возможные результаты саммита НАТО в Мадриде. Продовольственная безопасность также была в повестке дня", - отметил он.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня.

Правительство Британии работает над принуждением России к прекращению войны в Украине и снятию блокады с портов, откуда возможен вывоз зерновых.