Об этом он написал в twitter .

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Британии в консолидации международной политической и оборонной поддержке Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава МИД Британии Джеймс Клеверли провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и заявил, что "ракетный обстрел Россией гражданских территорий Украины неприемлем".

"Я провел разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы усилить постоянную моральную и практическую поддержку Великобритании в Украине. Это демонстрация Путиным слабости, а не силы", - написал он.

10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской областях . В Тернопольской и Хмельницкой сработала ПВО.

По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".

В результате ударов захватчиков по состоянию на 16:00 погибли 11 человек, 89 ранены, повреждены более ста объектов в 12 областях

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