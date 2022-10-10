English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский обсудил с премьером Британии Трасс помощь Украине в защите неба

Зеленский обсудил с премьером Британии Трасс помощь Украине в защите неба

10 октября, 2022 понедельник
18:21
война с Россией Лиз Трасс

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил помощь в защите украинского неба

Об этом он написал в twitter .

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Британии в консолидации международной политической и оборонной поддержке Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава МИД Британии Джеймс Клеверли провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и заявил, что "ракетный обстрел Россией гражданских территорий Украины неприемлем".

"Я провел разговор с Дмитрием Кулебой, чтобы усилить постоянную моральную и практическую поддержку Великобритании в Украине. Это демонстрация Путиным слабости, а не силы", - написал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
Военные новости
Великобритания
Лиз Трасс
Читайте также:
Обстріл Києва
10 октября, 2022 понедельник
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
Володимир Путін
8 октября, 2022 суббота
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
Ердоган Путін
8 октября, 2022 суббота
Путин передал через Эрдогана свои требования к Западу
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.24
    Покупка 40.24
    Продажа 41.13
  • EUR
    Покупка 38.79
    Продажа 39.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 октября
20:30
OPINION
Юрий Бутусов
Какими могут быть стратегия и цели русского наступления?
20:29
В Укрэнерго сообщили, что веерные отключения могут потребоваться в течение нескольких дней
20:01
Украинские воины уничтожили 13 дронов Shahed-136 за 3,5 часа
20:01
Лукашенко уезжает из Беларуси 11 октября в международную поездку
20:00
Эксклюзив
Имеющиеся силы со стороны Беларуси не соответствуют угрозам вторжения в Украину с севера, - военный эксперт Коваленко
19:58
Обновлено
"Будет бавовна": украинцы за 6 часов задонатили более 110 млн грн на дроны-камикадзе
19:30
В Джанкое сообщили о взрывах. Официальной информации пока нет
19:16
Готовятся к наихудшему сценарию. Польша проверяет состояние бомбоубежищ
19:16
"Он залечит раны": Кличко показал последствия ракетного удара по пешеходному мосту в Киеве
19:05
В Херсонской области "приземлили" российский Су-25
18:58
Обновлено
Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева: количество погибших возросло до семи человек
18:52
Поддержка будет. Блинкен звонил Кулебе после ракетных ударов по Украине
18:50
Обновлено
СБУ подтвердила объявление в розыск Медведева, Шойгу, Захаровой и других представителей путинского режима
18:49
Эксклюзив
Игорь Лапин
Наша толерантность нам же навредит. Нужно, чтобы военные объекты Беларуси пылали, – офицер ВСУ Лапин
18:40
Дуда позвонил Зеленскому после срочных консультаций с генсеком НАТО
18:40
Из-за войны в Украине заканчиваются запасы: НАТО призывает оборонные компании увеличить производство оружия
18:38
Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов РФ
18:38
OPINION
Сергей Фурса
Истерический удар отчаяния. Путин мстит за Крымский мост
18:27
G7
G7 проведет 11 октября срочное совещание по ситуации в Украине
18:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:19
Эксклюзив
Надо требовать оружие у Запада, чтобы РФ не чувствовала безнаказанности, - боец ТрО Фирсов
18:18
OPINION
Владимир Цыбулько
Россияне запускают ИПСО против Украины и, в частности, военного руководства
18:01
Нобелевскую премию по экономике получили американцы за изучение банков и финансовых кризисов
17:58
В Кременчугском районе силы ПВО сбили вражескую ракету, есть пострадавшие
17:49
Эксклюзив
Массированный удар обошелся врагу более чем в $500 млн и не имел тактического и стратегического значения для превосходства в боевых действиях, - военный эксперт Коваленко
17:49
В правительстве Литвы призывают снять ограничения с передачи Украине оружия из-за терроризма РФ
17:47
МВД наращивает силы своих подразделений на границе с Беларусью
17:46
"Поражает спокойствие": посол ФРГ в Украине укрывалась в убежище с сотнями киевлян
17:35
Обновлено
В результате ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 ранены, повреждено более ста объектов в 12 областях
17:24
Из Франции домой вернулись уже 10 тыс. украинцев, вынужденных выехать туда из-за войны
17:18
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин просто убивает, а не мстит
17:13
Обновлено
Укренэрго
Украинцев предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов
17:06
Алексей Данилов
У Путина уже осталось не так много ракет, они заканчиваются, - Данилов
17:01
Эксклюзив
Надо быть готовым к периодическим отключениям электричества, - директор Центра исследований энергетики Харченко
16:55
Шмыгаль заверил, что уже сегодня восстановят большинство объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов
16:52
Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку
16:45
OPINION
Виталий Портников
Причиной обстрелов является не Крымский мост, а желание Путина уничтожить украинцев
16:43
Обновлено
Красный Крест не прекращает деятельность в Украине из-за ракетных ударов
16:40
Обновлено
В дороге задерживаются 20 поездов Укрзализныци: подробности
16:27
Корабли РФ перезарядились и вышли в Черное море. Также готовится взлет авиации в Астрахани, - Виталий Ким
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV