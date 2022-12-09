Об этом Зеленский сообщил в Twitter .

"Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", - написал он.

9 декабря посла США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты Америки и страны G7 поддерживают формулу мира, представленную президентом Украины Зеленским, и подчеркнула, что этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.

19 ноября Риши Сунак впервые посетил Украину .

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