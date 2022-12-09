Зеленский обсудил с премьером Британии сотрудничество в обороне и энергетическую ситуацию в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком
Об этом Зеленский сообщил в Twitter .
"Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", - написал он.
- 9 декабря посла США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты Америки и страны G7 поддерживают формулу мира, представленную президентом Украины Зеленским, и подчеркнула, что этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.
- 19 ноября Риши Сунак впервые посетил Украину .
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