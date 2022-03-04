Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Кишидой "ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС"

Об этом он написал в твиттере.



"Продолжил диалог с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Проинформировал о ядерном терроризме РФ на Запорожской АЭС", - отметил Владимир Зеленский.



По словам президента, украинская и японская стороны разделяют оценки серьезности угроз глобальной безопасности. Также Владимир Зеленский поблагодарил Фумио Кишиди за разноплановую помощь Украине и санкционное давление на РФ.



"Совместно противодействуем агрессору!" – подчеркнул он.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили .

Стало известно, что трое украинских военных погибли и двое получили ранения в результате штурма россиянами ЗАЭС 3 марта, персонал АЭС не пострадал

Владимир Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.

Президент Украины требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.

Также Зеленский просит энергодарцев гнать захватчиков.

МАГАТЭ создало центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb