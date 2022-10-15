Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале .

"Пообщался с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Обсудили взаимодействие по делу освобождения украинских военнопленных. Также побеседовали о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки", - подчеркнул он.

Кроме того, президент поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в Генассамблее ООН.

21 сентября украинских военнопленных обменяли , в частности, на территории Саудовской Аравии.

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