Об этом написал в телеграмме Владимир Зеленский.

"Провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Рассказал о ситуации в сфере безопасности на фронте и оборонных нуждах Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", - пишет Зеленский.

Ранее сегодня, 28 декабря, мы сообщали, что в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьен Лекорню, чтобы обсудить с украинским коллегой Алексеем Резниковым вопросы военной поддержки Украины.

14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.