Зеленский обсудил с министром обороны Франции усиление обороноспособности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню усиление обороноспособности нашей страны
Об этом написал в телеграмме Владимир Зеленский.
"Провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Рассказал о ситуации в сфере безопасности на фронте и оборонных нуждах Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", - пишет Зеленский.
Ранее сегодня, 28 декабря, мы сообщали, что в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьен Лекорню, чтобы обсудить с украинским коллегой Алексеем Резниковым вопросы военной поддержки Украины.
- 14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.
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