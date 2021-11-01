Зеленский обсудил с Меркель войну на востоке Украины и энергетический кризис в Европе

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



Лидеры стран говорили о вооруженном конфликте на востоке Украины и энергетическом кризисе в Европе.



"В ходе встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - говорится в сообщении.

Напомним, на фоне энергетического кризиса в Европе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что всем, кто хочет поставлять газ через Украину, предложена скидка.

Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявил, что РФ близка к использованию газа в качестве оружия.