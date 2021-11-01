Зеленский обсудил с Меркель войну на востоке Украины и энергетический кризис в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата в британском Глазго
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Лидеры стран говорили о вооруженном конфликте на востоке Украины и энергетическом кризисе в Европе.
"В ходе встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - говорится в сообщении.
- Напомним, на фоне энергетического кризиса в Европе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа.
- Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что всем, кто хочет поставлять газ через Украину, предложена скидка.
- Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявил, что РФ близка к использованию газа в качестве оружия.
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