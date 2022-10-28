Зеленский обсудил с Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Италии Джорджией Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО и рассказал о положении дел в Украине
Об этом Зеленский рассказал в своем твиттере.
"Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Рассказал о текущей ситуации в нашем государстве и пригласил осуществить визит в Украину", - отметил глава государства", - написал он.
Кроме того, президент рассказал, что поздравил Мэлони с назначением на должность премьер-министра Италии.
- 22 октября Джорджия Мелони приняла присягу премьер-министра Италии, присягу приняли также министры ее правительства. Известно, что она стала первым премьером в истории республики. Премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что "Италия всегда будет на стороне смелого украинского народа, борющегося за свою свободу и справедливый мир".
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