Зеленский обсудил с Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Об этом Зеленский рассказал в своем твиттере.

"Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Рассказал о текущей ситуации в нашем государстве и пригласил осуществить визит в Украину", - отметил глава государства", - написал он.

Кроме того, президент рассказал, что поздравил Мэлони с назначением на должность премьер-министра Италии.

22 октября Джорджия Мелони приняла присягу премьер-министра Италии, присягу приняли также министры ее правительства. Известно, что она стала первым премьером в истории республики. Премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что "Италия всегда будет на стороне смелого украинского народа, борющегося за свою свободу и справедливый мир".

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