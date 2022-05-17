Зеленский обсудил с Макроном заявку Украины на членство в ЕС и эвакуацию военных с Азовстали
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Об этом он написал в Twitter.
"Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с Азовстали и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину", - отметил Зеленский.
Лидеры также обсудили оборонительную поддержку от Франции.
Среди тем разговоров были подготовка 6-го пакета санкций ЕС и возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.
"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - подытожил президент.
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