Зеленский обсудил с Макроном заявку Украины на членство в ЕС и эвакуацию военных с Азовстали

Об этом он написал в Twitter.

"Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с Азовстали и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину", - отметил Зеленский.

Лидеры также обсудили оборонительную поддержку от Франции.

Среди тем разговоров были подготовка 6-го пакета санкций ЕС и возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.

"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - подытожил президент.