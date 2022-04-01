Зеленский обсудил с Макроном создание гуманитарного коридора из Мариуполя и гарантии безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном создание коридора из Мариуполя для эвакуации мирного населения и гарантии безопасности для Украины
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Продолжил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс - ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" - говорится в сообщении президента.
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты не выпускают людей из Мариуполя, заявив о "закрытии" города на 5-7 дней.
- Сегодня во Львов прибыли спецвагоны с переселенцами из Мариуполя, которых во время эвакуации ранили россияне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное