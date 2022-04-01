Зеленский обсудил с Макроном создание гуманитарного коридора из Мариуполя и гарантии безопасности для Украины

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



"Продолжил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Рассказал о противодействии российской агрессии. Обсудили переговорный процесс - ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" - говорится в сообщении президента.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что оккупанты не выпускают людей из Мариуполя, заявив о "закрытии" города на 5-7 дней.

Сегодня во Львов прибыли спецвагоны с переселенцами из Мариуполя, которых во время эвакуации ранили россияне.