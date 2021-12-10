Зеленский обсудил с Макроном работу ТКГ и разблокировку Нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили разблокировку Нормандского формата и согласовали дальнейшие совместные действия
Об этом в Twitter написал Владимир Зеленский.
"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей", - отметил он.
Президент также поблагодарил Эммануэля Макрона за положительную оценку текущих реформ.
- Напомним, в ЕС заявили , что из-за отказа РФ признавать себя участницей войны на Донбассе переговоры в Нормандском формате и ТКГ зашли в тупик.
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