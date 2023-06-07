Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Президент Украины проинформировал французского коллегу об актуальной ситуации в Херсонской области, которая пострадала из-за того, что российские оккупанты взорвали дамбу на Каховской гидроэлектростанции. В частности, речь шла об экологических и гуманитарных последствиях этого российского теракта.

Также Зеленский рассказал о неотложных потребностях Украины для ликвидации катастрофы. Кроме того, президенты обсудили возможность привлечения международных механизмов проведения расследования, чтобы установить все обстоятельства подрыва конструкций Каховской ГЭС.

Зеленский также рассказал Макрону о своем разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и о договоренности усилить контроль на Запорожской АЭС.

Лидеры Украины и Франции договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в том числе по защите украинского неба. Была отмечена важность как можно скорее начать подготовку украинских пилотов боевых самолетов.

Еще одной темой разговора стали возможные форматы предоставления Украине гарантий безопасности до получения членства в НАТО и ожидания от Вильнюсского саммита Альянса.

Отдельно главы государств обсудили реализацию украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с украинским народом после нападения на Каховскую дамбу. Франция осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население. В течение следующих нескольких часов мы пошлем помощь для удовлетворения немедленных потребностей", - написал после этого разговора в твиттере Эмманюэль Макрон. .