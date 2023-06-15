Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении.

"Провел и телефонные разговоры с представителями двух стран – Белизу и Коста-Рики. Строим новые партнерства для Украины – для поддержки формулы мира и наших резолюций в ООН в защиту Устава ООН и международного права в целом. Обсудил с господином Президентом Коста-Рики и господином Прем министром Белиза возможность организовать встречу Украина – Латинская Америка. Можем вместе дать гораздо больше защиты свободы и равенства наций в современном мире", - говорится в обращении.

Также о встречах с латиноамериканскими лидерами он рассказал в отдельных сообщениях в телеграммах.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Белиза Хуаном Антонио Брисеньо. Спасибо господину Премьер-министру и народу Белизу за последовательную поддержку Украины в ООН, Карибском содружестве, на Крымской платформе и других международных площадках. Пригласил Белиз принять участие в реализации украинской Формулы Мира и в организации Глобального саммита мира", – отметил президент.

Зеленский добавил, что Украине важна поддержка инициативы по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии РФ, поэтому Белиз пригласил присоединиться к коалиции по созданию трибунала.

"Провел разговор с Президентом Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом. Спасибо за поддержку Украины на международных площадках и введение санкций против РФ. Рассказал господину Президенту о ситуации в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС. Важно привлечь агрессора к ответственности", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский выразил благодарность Коста-Рике за региональное лидерство в работе коалиции по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и поддержке резолюции по Формуле Мира.