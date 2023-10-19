Зеленский обсудил с Гутеррешем участие ООН в имплементации Формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Среди тем беседы была реализация Формулы мира
Об этом президент написал в Telegram.
Зеленский поблагодарил за активное участие ООН в имплементации Формулы мира и подчеркнул, что это очень важно для Украины.
Президент также обрадован готовностью ООН направить своего представителя на следующую встречу дипломатических и советников по безопасности. По данным СМИ, переговоры об украинской Формуле мира состоятся на Мальте.
"После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", - подчеркнул Зеленский.
Среди тем также были особенности функционирования альтернативного зернового коридора через Черное море и продолжение инициативы Grain from Ukraine.
Кроме того, стороны обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению.
- Президент Зеленский представил свою Формулу мира в ноябре 2022 года. Она насчитывает 10 пунктов, в том числе полный вывод российских войск из Украины, возвращение пленных и депортированных, противодействие экоциду и т.д.
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