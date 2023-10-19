Зеленский обсудил с Гутеррешем участие ООН в имплементации Формулы мира

Об этом президент написал в Telegram.

Зеленский поблагодарил за активное участие ООН в имплементации Формулы мира и подчеркнул, что это очень важно для Украины.

Президент также обрадован готовностью ООН направить своего представителя на следующую встречу дипломатических и советников по безопасности. По данным СМИ, переговоры об украинской Формуле мира состоятся на Мальте.

"После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", - подчеркнул Зеленский.

Среди тем также были особенности функционирования альтернативного зернового коридора через Черное море и продолжение инициативы Grain from Ukraine.

Кроме того, стороны обстоятельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению.