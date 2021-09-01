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Зеленский обсудил с главой Всемирного банка реформы в Украине

1 сентября, 2021 среда
11:54
Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом во время рабочего визита в США

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Зеленский отметил своевременную поддержку Украины Всемирным банком в борьбе с пандемией коронавируса, что помогло пройти тяжелые этапы кризиса.

Стороны также положительно оценили успешное взаимодействие, результатом которого стало получение рекордных объемов финансирования от Всемирного банка.

Президент также ознакомил делегацию Всемирного банка по реформам, которые внедряют в Украине. В частности, были отмечены земельная реформа и развитие аграрного сектора, который банк готов максимально поддерживать.

Он также отметил важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог в Украине и представил план "зеленой" трансформации страны. Кроме того, по словам Зеленского, государство заинтересовано в совершенствовании банковского сектора, трансформации и приватизации государственных банков.

Президент также отметил готовность Украины активно участвовать в подготовке новой Стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка на 2022-2026 годы.

Кроме того, в рамках визита первый вицепремьер-министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и.о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроусом меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает наращивание экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов.

Документ также предусматривает сотрудничество по проекту в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

Отмечается, что стороны рассматривают возможность средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $ 3 млрд или на другую сумму, согласованную сторонами.

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