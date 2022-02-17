Зеленский обсудил с главой Европейского Совета Мишелем российские обстрелы в зоне ООС

Об этом он написал в Твиттере.



"Из Мариуполя провел разговор с Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокативных обстрелах, в частности Станицы Луганской", - рассказал Владимир Зеленский.



Также президент поблагодарил его за инициативу по проведению донорской конференции в поддержку Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей подверглись контузиям.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.

Утром 17 февраля у города Счастье на Луганщине был произведен артиллерийский обстрел.

17 февраля во Врубовке, Луганской области, российские оккупанты обстрелами повредили школу, частный дом и газопровод.

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