Зеленский обсудил с главой Apple проект переписи населения в Украине, "Дию" и украинизацию Siri
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором Apple Тимом Куком проект переписи населения, "Дию", строительство дата-центра для iCloud и украинизацию Siri
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в ІТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и Appstore, а также сервису обслуживания устройств.
Зеленский и его команда также презентовали Куку проект "Дия City".
Кроме того, стороны обсудили проект переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.
Президент также обсудил с Куком возможность сотрудничества в направлении образования детей в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.
Зеленский и Кук обсудили возможность строительства Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла также о локализации продуктов Apple и украинизацию персонального помощника Siri.
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