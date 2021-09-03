Зеленский обсудил с главой Apple проект переписи населения в Украине, "Дию" и украинизацию Siri

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в ІТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и Appstore, а также сервису обслуживания устройств.



Зеленский и его команда также презентовали Куку проект "Дия City".



Кроме того, стороны обсудили проект переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.



Президент также обсудил с Куком возможность сотрудничества в направлении образования детей в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.



Зеленский и Кук обсудили возможность строительства Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла также о локализации продуктов Apple и украинизацию персонального помощника Siri.

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