Зеленский обсудил с французским предпринимателем создание национального авиаперевозчика
Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше. Собеседники обсудили модели создания национального авиаперевозчика Украины
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
Во встрече также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей, поэтому принято решение о создании национального авиаперевозчика.
Президент отметил, что этот масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.
"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика ", - рассказал Зеленский директору Aerogestion.
Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но несмотря на это есть возможности для создания национального авиаперевозчика.
- Компания Aerogestio специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Сегодня Aerogestion насчитывает около пятнадцати консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в области авиатранспорта и туризма.
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