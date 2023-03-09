Зеленский обсудил с фон дер Ляен массированный удар РФ и ужесточение санкций против государства-агрессора
Зеленский проинформировал президентку Еврокомиссии о последствиях удара государства-террориста, обсудили вопросы давления на Россию за террор и расширение санкций.
Об этом говорится в вечернем обращении президента.
"Говорил сегодня с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в том числе и об энергетической поддержке Украины. Я проинформировал о последствиях удара государства-террориста. Я благодарен госпоже Урсули за оказываемую соответствующую помощь. Конечно, мы обсудили и вопрос давления на Россию за террор. Санкционное давление. То, как расширить санкции", - отметил Зеленский
Также рассказал, что в результате этого удара Запорожская атомная станция была вновь отсоединена от сети. Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах:
Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. -какие атомные объекты где угодно в мире для террора".
Госпожа Президент Еврокомиссии положительно оценила и прогресс нашего государства на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение Антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ:
"Это важно в контексте нашего дальнейшего движения в евроинтеграции до начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе".
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