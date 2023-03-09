Об этом говорится в вечернем обращении президента.

"Говорил сегодня с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в том числе и об энергетической поддержке Украины. Я проинформировал о последствиях удара государства-террориста. Я благодарен госпоже Урсули за оказываемую соответствующую помощь. Конечно, мы обсудили и вопрос давления на Россию за террор. Санкционное давление. То, как расширить санкции", - отметил Зеленский

Также рассказал, что в результате этого удара Запорожская атомная станция была вновь отсоединена от сети. Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах:

Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. -какие атомные объекты где угодно в мире для террора".

Госпожа Президент Еврокомиссии положительно оценила и прогресс нашего государства на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение Антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ:

"Это важно в контексте нашего дальнейшего движения в евроинтеграции до начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе".