Зеленский обсудил с Эрдоганом зону свободной торговли и военно-техническое сотрудничество

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Во время встречи с моим другом Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества - от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества. Наши отношения становятся все более конкретными и наполняются практическими проэктам", - написал президент.



Согласно сообщению Офиса президента, во время встречи Зеленский отметил стратегический характер украинского-турецких отношений и важности наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарных сферах. В частности, президенты обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей.



Они также обсудили темпы реализации совместных проектов, в частности по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа. Также было уделено внимание вопросу освобождения незаконно удерживаемых крымских татар.

Стороны рассмотрели и вопрос поддержания стабильной ситуации безопасности в регионе Черного моря.

Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой.

Эрдоган также принял приглашение посетить наше государство для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества.