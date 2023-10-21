Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира
Турция будет участвовать в следующем раунде переговоров по Формуле мира и выразит свой авторитетный голос и позицию
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"В ходе разговора с Президентом Реджепом Эрдоганом выразил благодарность Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.
Зеленский отметил, что в ходе разговора с Эрдоганом они обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте, и пришли к выводу, что Турция примет участие в переговорах, где выразит свой авторитетный голос и позицию.
Лидеры также обсудили вопросы продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается приверженной важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора.
Президенты также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с общим видением необходимости обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.
- 12 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоагн назвал бомбардировку Израилем сектора Газы бойней и раскритиковал США за их позицию по конфликту.
- 21 октября турецкий политик Сулейман Сезен, представляющий партию президента страны Реджепа Эрдогана в городе Самсун, заявил, что немецкий диктатор Адольф Гитлер был прав, когда убивал евреев. Также он подчеркнул, что "молится о божьей милости" для лидера нацистской партии.
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