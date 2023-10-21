Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В ходе разговора с Президентом Реджепом Эрдоганом выразил благодарность Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Зеленский отметил, что в ходе разговора с Эрдоганом они обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте, и пришли к выводу, что Турция примет участие в переговорах, где выразит свой авторитетный голос и позицию.

Лидеры также обсудили вопросы продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается приверженной важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора.

Президенты также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с общим видением необходимости обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.