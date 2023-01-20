Зеленский обсудил с Эрдоганом распространение "зерновой инициативы" на другие порты Украины
В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Рассмотрели необходимость продолжения "зерновой инициативы" и возможность расширения ее географии на другие порты Украины. Поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы #GrainfromUkraine. Также подробно обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира", - написал Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил турецкого коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре.
"Украина надеется на содействие Турции в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, детей с временно оккупированных территорий, гражданских заложников и военнопленных", - отметил Зеленский.
Президент Турции в свою очередь выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах на Киевщине, в результате которой погибли и пострадали люди.
Справка: "зерновая инициатива" предусматривает безопасное судоходство для экспорта зерна и другого продовольствия, а также удобрений из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного.
- Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным .
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