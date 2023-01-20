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Зеленский обсудил с Эрдоганом распространение "зерновой инициативы" на другие порты Украины

20 января, 2023 пятница
20:08
Экономика

В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Рассмотрели необходимость продолжения "зерновой инициативы" и возможность расширения ее географии на другие порты Украины. Поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы #GrainfromUkraine. Также подробно обсудили необходимые дипломатические усилия по реализации формулы мира", - написал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил турецкого коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре.

"Украина надеется на содействие Турции в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, детей с временно оккупированных территорий, гражданских заложников и военнопленных", - отметил Зеленский.

Президент Турции в свою очередь выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах на Киевщине, в результате которой погибли и пострадали люди.

Справка: "зерновая инициатива" предусматривает безопасное судоходство для экспорта зерна и другого продовольствия, а также удобрений из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного.

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Турция
Владимир Зеленский
зерно
Реджеп Эрдоган
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