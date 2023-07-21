Об этом сообщает Anadolu .

Управление коммуникаций президента Турции уточнило, что телефонный разговор состоялся по просьбе Зеленского. Президент Украины и Эрдоган подробно обсудили продолжение Соглашения о Черноморском зерновом коридоре.

В ходе общения президент Турции также заявил, что Анкара прилагает интенсивные усилия для достижения мира в Украине.

Зеленский заявил , что скоординировал с Эрдоганом усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы.

"Разблокировка "зернового коридора" является абсолютным приоритетом. Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла в общей сложности над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу", - написав Зеленський.

Он добавил, что обсудил с президентом Турции реализацию Формулы мира и попросил содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.