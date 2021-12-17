Зеленский обсудил с Джонсоном урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе
В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Об этом сообщает GOV.UK.
Джонсон рассказал, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 13 декабря, он заявил о поддержке территориальной целостности Украины со стороны Великобритании. Также премьер-министр подчеркнул, что все стороны конфликта должны соблюдать Минские договоренности.
Джонсон заверил, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические полномочия и будет действовать совместно с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины.
Как сообщает Офис президента, Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации с безопасностью в Украине и инициативах для мирного урегулирования, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы.
Представители государств обменялись мнениями по поводу того, какими должны быть следующие шаги международных партнеров Украины, чтобы мирно урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе. А также положительно оценили взаимодействие стран по развитию украинских оборонных возможностей и укреплению флота.
Джонсон согласился с Зеленским, что газопровод "Северный поток-2" нельзя использовать как оружие.
Кроме того, собеседники подчеркнули, что ни одна третья страна не может блокировать интеграцию Украины в НАТО.
В пресс-службе добавляют, что Зеленский и Джонсон отметили существенный рост двустороннего товарооборота с начала действия Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, которое было подписано в октябре 2020 года.
Джонсон подтвердил неуклонную поддержку Великобритании территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Ценю твердую и неизменную поддержку Великобритании суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский в Twitter.
- Напомним, в пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейским Союзом в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное