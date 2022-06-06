Зеленский обсудил с Джонсоном новый усиленный пакет оборонной поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Британии Борисом Джонсоном новый пакет помощи
Об этом Зеленский сообщил в twitter .
"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избегания продовольственного кризиса и разблокирования портов", - написал Зеленский.
- 6 июня Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня М270 MLRS, поражающих цель на расстоянии до 80 км.
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