Об этом Зеленский сообщил в twitter .

"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избегания продовольственного кризиса и разблокирования портов", - написал Зеленский.

6 июня Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня М270 MLRS, поражающих цель на расстоянии до 80 км.

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