Зеленский обсудил с Дудой "Северный поток-2", санкции против РФ и ситуацию на границе с Беларусью

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Главы государств обсудили ситуацию на европейско-белорусской границе и констатировали, что на ЕС осуществляется гибридная атака.

Кроме того, Зеленский проинформировал Дуду о ситуации на украинско-российской границе и отметил, что международное сообщество должно в дальнейшем оказывать санкционное давление на Россию, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность.

В ОП отметили, что президенты обеих стран много внимания уделили "Северному потоку-2".

"Главы Украинского и Польского государств были единодушны в оценках "Северного потока - 2" как, прежде всего, угрозу безопасности для всей Европы", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский назвал газопровод "стратегическим оружием в руках РФ" и повторно отметил важность санкций от европейских партнеров.