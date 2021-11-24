Зеленский обсудил с Дудой "Северный поток-2", санкции против РФ и ситуацию на границе с Беларусью
В среду, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Главы государств обсудили ситуацию на европейско-белорусской границе и констатировали, что на ЕС осуществляется гибридная атака.
Кроме того, Зеленский проинформировал Дуду о ситуации на украинско-российской границе и отметил, что международное сообщество должно в дальнейшем оказывать санкционное давление на Россию, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность.
В ОП отметили, что президенты обеих стран много внимания уделили "Северному потоку-2".
"Главы Украинского и Польского государств были единодушны в оценках "Северного потока - 2" как, прежде всего, угрозу безопасности для всей Европы", - говорится в сообщении.
В частности, Зеленский назвал газопровод "стратегическим оружием в руках РФ" и повторно отметил важность санкций от европейских партнеров.
- Напомним, чиновник одного из европейских институций сообщил, что РФ с большой вероятностью прекратит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".
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