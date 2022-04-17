Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой
Об этом он написал в Twitter.
"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой вопросы обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - написал президент.
По его словам, уже есть четкие планы и видения перспектив. Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество с МВФ в дальнейшем будет плодотворным.
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