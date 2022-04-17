Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины

Об этом он написал в Twitter.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой вопросы обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - написал президент.



По его словам, уже есть четкие планы и видения перспектив. Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество с МВФ в дальнейшем будет плодотворным.