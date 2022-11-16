Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграме.

"В ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде обсудили подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и сферы здравоохранения", - говорится в сообщении президента.

Ранее Всемирный банк объявил, что выделит дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах. Известно, что учреждение выделило 13 миллиардов долларов США экстренного финансирования для Украины, из которых 11,4 миллиарда долларов США было выплачено полностью.

4 ноября Bloomberg сообщил, что Европейский Союз изучает возможность использования активов российского центрального банка на миллиарды евро, замороженных странами ЕС, для помощи в восстановлении Украины. Страны ЕС уже заморозили около 17,5 млрд евро, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, попавшим под ограничения.

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