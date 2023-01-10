Зеленский обсудил с бельгийским премьером срочные оборонные нужды Украины

Об этом глава государства написал в телеграме.

Он также отметил, что пригласил Бельгию присоединиться к украинской формуле мира и поблагодарил за помощь украинским беженцам.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Обсудили срочные оборонные потребности Украины на фоне возможной эскалации на фронте. Пригласил присоединиться к реализации нашей 10-шаговой формулы мира. Поблагодарил за приют украинских граждан", - пишет президент.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре 10 января проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля о нуждах Украины в вооружении.

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