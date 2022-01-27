Зеленский обсудил с Байденом усилия по деэскалации вокруг Украины и согласовал совместные действия на будущее
Президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Джо Байден – провели телефонные переговоры
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за военную помощь, которя длится. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", - написал он.
- Напомним, 2 января 2022 года Байден и Зеленский провели переговоры , США заявили, что с союзниками ответят на вторжение РФ в Украину.
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