Зеленский обсудил предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и послевоенное восстановление с президентом Кипра

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере.

"Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении", - рассказал он.

28 мая Кипр поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По словам посла Украины в Республике Кипр Руслана Нимчинского, со стороны руководства Республики Кипр есть однозначная позиция – за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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