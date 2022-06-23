Зеленский обсудил предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и послевоенное восстановление с президентом Кипра
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и восстановление после войны с РФ
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере.
"Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении", - рассказал он.
- 28 мая Кипр поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. По словам посла Украины в Республике Кипр Руслана Нимчинского, со стороны руководства Республики Кипр есть однозначная позиция – за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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