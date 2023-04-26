Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Италии Мелони
В среду, 26 апреля, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", - написал Зеленский.
- Ранее сообщалось, что с Мелони обсудил восстановление Украины премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Президент Украины в этот день также поговорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, речь шла, в частности, об установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное