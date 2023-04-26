Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Италии Мелони

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", - написал Зеленский.